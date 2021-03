Francesca Parisella chi è: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram (Di giovedì 18 marzo 2021) Francesca Parisella chi è? Scopri tutto quello che c’è da sapere su di lei: età, carriera e vita privata della conduttrice di Anni 20. Francesca Parisella è la giornalista al timone di Anni 20, il nuovo programma di Rai 2 che si occupa di portare l’informazione in prima serata. Scopriamo insieme qualche notizia in più L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 18 marzo 2021)chi è? Scopri tutto quello che c’è da sapere su di lei: età,della conduttrice di Anni 20.è la giornalista al timone di Anni 20, il nuovo programma di Rai 2 che si occupa di portare l’informazione in prima serata. Scopriamo insieme qualche notizia in più L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

CorriereUmbria : Stasera in tv 18 marzo, ad Anni '20 su Rai 2 vaccini e terapie monoclonali con Francesca Parisella #Anni20 #covid… - _PuntoZip_ : Stasera in TV: Ad “Anni 20” le terapie monoclonali – Con Francesca Parisella, su Rai2, il ritorno alla vita di Mosca - CeccarelliL_ : Stasera in TV: Ad “Anni 20” le terapie monoclonali – Con Francesca Parisella, su Rai2, il ritorno alla vita di Mosca - infoitcultura : Chi è Francesca Parisella - FParisella : RT @LorenzoMainieri: Anni 20: alle 21:20 su @RaiDue con @FParisella -