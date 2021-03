Due giovani scivolano e perdono la vita in Brasile (Di giovedì 18 marzo 2021) Nel tentativo di soccorrere la ragazza, precipitata mentre stava facendo un selfie, ha perso la vita anche il suo amico. Ragazza scivola vicino la cascata e muore per un selfie su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 18 marzo 2021) Nel tentativo di soccorrere la ragazza, precipitata mentre stava facendo un selfie, ha perso laanche il suo amico. Ragazza scivola vicino la cascata e muore per un selfie su Notizie.it.

