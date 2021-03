Dritto e Rovescio | anticipazioni e ospiti puntata di giovedì 18 marzo su Rete 4

(Di giovedì 18 marzo 2021)del programma in onda182021 su4. Ospite il ministro Renato Brunetta.182021 andrà in onda l’appuntamento settimanale con il talk politico e d’attualità di4mche andrà in onda alle 21:25. Al timone del programma d’informazione ci sarà, come sempre, Paolo Del Debbio. Al centro dellaun incontro con il ministro della Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta per affrontare i problemi legati alla produttività degli impiegati nei pubblici uffici con la riforma della P.A. in programma e la diffusione dello smart working. Gli altri argomenti delladi ...

Advertising

WeAreTennisITA : ??? “Alla fine ero un po' stanco, lui è molto solido, cambia molto bene direzione con il rovescio. Ma gli danno fast… - sostengo5 : RT @Cassio39592131: - GianlucaVanelli : @VinceMartucci musetti mi ricorda tremendamente gasquet: stesso movimento del dritto, apertura del rovescio simile… - BerniCurenai : #DrittoeRovescio , Maurizio #Gasparri durissimo contro Gaetano #Pedullà : 'Dignità. Sei ridicolo, un giullare'… - Profilo3Marco : RT @WeAreTennisITA: ??? “Alla fine ero un po' stanco, lui è molto solido, cambia molto bene direzione con il rovescio. Ma gli danno fastidio… -

Ultime Notizie dalla rete : Dritto Rovescio

Mediaset Play

Il ministro per la Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, sarà ospite di Paolo Del Debbio, domani, giovedì 18 marzo, a "" - in prima serata, su Retequattro, per affrontare i problemi legati alla produttività degli impiegati nei pubblici uffici con la riforma della P. A. in programma e la diffusione ...... In rete ildi Bublik ed arrivano tre palle match 30 - 0: Chiusura con lo smash 15 - 0: Servizio eper l'azzurro 5 - 4, TERZO SET: BREAK SINNER! Il kazako sbaglia il drop shot e ora l'...La puntata di giovedì 18 marzo di Dritto e rovescio con Paolo Del Debbio su Rete 4 e in streaming su Mediaset Play ...Magnifica vittoria di Lorenzo Musetti che elimina Diego Schwartzman in tre set. Prossimo turno contro Frances Tiafoe. Fabio Fognini supera Stefano Travaglia nel derby italiano ...