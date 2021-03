Diventiamo amici? Bergamonews vi propone Friends! (Di giovedì 18 marzo 2021) Diventiamo amici? Noi ci stiamo e per questo vi offriamo Friends! Cos’è Friends? È un’altra iniziativa di Bergamonews che, subito dopo l’aggiornamento della grafica (più funzionale e moderna), vuole avvicinarsi ai lettori con una formula innovativa: offrendo servizi diversi e contenuti in più a chi decide di entrare nel club degli amici. È il nostro modo di far parte della vostra vita, di costruire una realtà bergamasca basata sulla fiducia e la credibilità, a partire dall’informazione ma sempre più legata alla sintonia con una comunità. Una comunità di amici, appunto. La premessa doverosa e anche esplicativa, per tutti: Bergamonews è il giornale online di Bergamo che chiunque legge e continuerà a leggere gratuitamente. Non ci saranno riduzioni di notizie, non ci ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 18 marzo 2021)? Noi ci stiamo e per questo vi offriamoCos’è Friends? È un’altra iniziativa diche, subito dopo l’aggiornamento della grafica (più funzionale e moderna), vuole avvicinarsi ai lettori con una formula innovativa: offrendo servizi diversi e contenuti in più a chi decide di entrare nel club degli. È il nostro modo di far parte della vostra vita, di costruire una realtà bergamasca basata sulla fiducia e la credibilità, a partire dall’informazione ma sempre più legata alla sintonia con una comunità. Una comunità di, appunto. La premessa doverosa e anche esplicativa, per tutti:è il giornale online di Bergamo che chiunque legge e continuerà a leggere gratuitamente. Non ci saranno riduzioni di notizie, non ci ...

