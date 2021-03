De Rossi torna in Nazionale | farà parte dello staff del ct Mancini

(Di giovedì 18 marzo 2021) Daniele Dea vestire la maglia della. No, non c'è dietro nessun clamoroso ripensamento riguardo alla decisione di abbandonare il calcio giocato, bensì la scelta della Figc di ...

Daniele De Rossi torna a vestire la maglia della Nazionale. No, non c'è dietro nessun clamoroso ripensamento riguardo alla decisione di abbandonare il calcio giocato, bensì la scelta della Figc di inserire l'ex centrocampista azzurro ufficialmente nel gruppo dei collaboratori tecnici dell'Italia guidata da Roberto Mancini. "Sono orgoglioso – commenta De Rossi – di iniziare questa nuova carriera con la Nazionale e ringrazio sia il ..."