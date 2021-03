Covid, l’appello di De Magistris” “Stringere i denti e rispettare le regole” (Di giovedì 18 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Da noi lo tsunami è arrivato soprattutto da ottobre. Il momento è molto difficile per cui ricordiamo a tutti di continuare a Stringere i denti ed essere molto attenti nelle precauzioni e nel rispetto delle regole perché dobbiamo uscire da questa terza ondata quanto più possibile con il minor numero di danni da ogni punto di vista“. È l’appello che il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha rivolto dai microfoni di radio Crc. “Da qui a Pasqua – ha aggiunto – sarà sicuramente dura e poi ci auguriamo che entri nel vivo il piano di vaccini, che queste restrizioni possano avere effetto. Speriamo davvero con l’inizio della primavera di uscirne definitivamente“. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 18 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Da noi lo tsunami è arrivato soprattutto da ottobre. Il momento è molto difficile per cui ricordiamo a tutti di continuare aed essere molto attenti nelle precauzioni e nel rispetto delleperché dobbiamo uscire da questa terza ondata quanto più possibile con il minor numero di danni da ogni punto di vista“. Èche il sindaco di Napoli, Luigi de, ha rivolto dai microfoni di radio Crc. “Da qui a Pasqua – ha aggiunto – sarà sicuramente dura e poi ci auguriamo che entri nel vivo il piano di vaccini, che queste restrizioni possano avere effetto. Speriamo davvero con l’inizio della primavera di uscirne definitivamente“. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

amnestyitalia : Sanaa, attivista per i diritti umani, è nota per le sue critiche alle autorità egiziane sulla gestione della pandem… - anteprima24 : ** Covid, l'appello di De Magistris' 'Stringere i denti e rispettare le regole' ** - AmnestyCuneo : RT @amnestyitalia: Sanaa, attivista per i diritti umani, è nota per le sue critiche alle autorità egiziane sulla gestione della pandemia da… - Maria11688076 : RT @bartolopietro1: Nell’ultimo anno il nostro Paese ha pagato un prezzo altissimo,con 103mila vittime di Covid che abbiamo il dovere di ri… - KyriakiYolanda : RT @bartolopietro1: Nell’ultimo anno il nostro Paese ha pagato un prezzo altissimo,con 103mila vittime di Covid che abbiamo il dovere di ri… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid l’appello Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid Corriere della Sera