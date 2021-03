Chi è Miryea Stabile? Età, Fidanzato, Altezza, Pupa e Secchione e Isola (Di venerdì 19 marzo 2021) Miryea Stabile è un influencer e graphic designer di Brescia di 23 anni, nota per aver vinto La Pupa, Il Secchione e Viceversa 2021 in coppia con il Secchione Marini. Attualmente Miryea è una dei naufraghi de L’Isola dei Famosi 2021, condotto da Ilary Blasi, con inviato speciale Massimiliano Rosolino. Chi è Miryea Stabile? Nome: Miryea Stabile Età: 23 anni Segno Zodiacale: Vergine Data di nascita: 16 settembre 1997 Luogo di nascita: Brescia Altezza: non disponibile Peso: non disponibile Tatuaggi: Nessun Tatuaggio visibile Profilo Instagram Ufficiale: @MiryeaStabile Seguici sul nostro profilo Instagram ufficiale: ... Leggi su chiecosa (Di venerdì 19 marzo 2021)è un influencer e graphic designer di Brescia di 23 anni, nota per aver vinto La, Ile Viceversa 2021 in coppia con ilMarini. Attualmenteè una dei naufraghi de L’dei Famosi 2021, condotto da Ilary Blasi, con inviato speciale Massimiliano Rosolino. Chi è? Nome:Età: 23 anni Segno Zodiacale: Vergine Data di nascita: 16 settembre 1997 Luogo di nascita: Brescia: non disponibile Peso: non disponibile Tatuaggi: Nessun Tatuaggio visibile Profilo Instagram Ufficiale: @Seguici sul nostro profilo Instagram ufficiale: ...

Advertising

BenjiFedelifee : Sto scemo che Esclude Miryea MA COME CAZZO TI PERMETTI MA CHI SEIIII #isola - bea_fossati : RT @vincycernic95: MIRYEA CHE NON HA BISOGNO DEL FUOCO PERCHÉ MANGERÀ IL SUSHI CON PESCE E RISO CHIAMATELA GENIO CHI COME LEI #isola https:… - ValespoQ4 : RT @ilmio3go: Massimiliano: “I zaini [...] darò soltanto il via e il stop.” SCUSATE MA CHI L’HA CHIAMATO A QUESTO MIRYEA INSEGNAGLI L’ITAL… - fortuduck : RT @ilmio3go: Massimiliano: “I zaini [...] darò soltanto il via e il stop.” SCUSATE MA CHI L’HA CHIAMATO A QUESTO MIRYEA INSEGNAGLI L’ITAL… - ilmio3go : Massimiliano: “I zaini [...] darò soltanto il via e il stop.” SCUSATE MA CHI L’HA CHIAMATO A QUESTO MIRYEA INSEGNAGLI L’ITALIANO #Isola -