Che suono fa Perseverance quando si muove su Marte? Ecco l'audio registrato sul pianeta rosso (Di giovedì 18 marzo 2021) Perseverance inizia a sgranchirsi le ruote, che sono di alluminio e fanno un rumore metallico mentre rotolano sulle rocce del cratere marziano. La NASA ha pubblicato l’audio. Nel frattempo, il rover è riuscito a vedere il suo primo diavolo di polvere.... Leggi su dday (Di giovedì 18 marzo 2021)inizia a sgranchirsi le ruote, che sono di alluminio e fanno un rumore metallico mentre rotolano sulle rocce del cratere marziano. La NASA ha pubblicato l’. Nel frattempo, il rover è riuscito a vedere il suo primo diavolo di polvere....

Advertising

Digital_Day : Viviamo in un'era in cui è possibile ascoltare il suono di un rover che si muove su Marte, così come è stato regist… - FeIdEn91 : Stanotte ho fatto un sogno su Baekhyun talmente reale che mi sono svegliata di soprassalto e mi sentivo ancora le s… - LVeramente : Questa volta arrivo un po' in ritardo che mi voglio addormentare sopra al suono della sveglia - EmanuelGalea2 : Nessuna bandiera a mezz’asta, nessun rullio di tamburo, nessun suono di tromba, e quello che è più triste e doloros… - CateBlueLady : RT @VietatoMorireE: Esiste veramente suono più bello di quello che si “crea” ogni volta che sei ad un concerto, il tuo artista o gruppo pre… -