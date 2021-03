Borja Mayoral: 'Bene il passaggio del turno, ora testa al Napoli' (Di giovedì 18 marzo 2021) ROMA - Tutto facile per la Roma di Paulo Fonseca che anche nella gara di ritorno degli ottavi di Europa League ha trovato la vittoria contro lo Shakhtar, questa volta per 2 a 1 con la doppietta di ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 18 marzo 2021) ROMA - Tutto facile per la Roma di Paulo Fonseca che anche nella gara di ritorno degli ottavi di Europa League ha trovato la vittoria contro lo Shakhtar, questa volta per 2 a 1 con la doppietta di ...

Advertising

OfficialASRoma : ANCORA BORJA! SFRUTTA L'ASSIST DI CARLES PEREZ PER IL 2-1! #ShakhtarRoma ???? @Mayoral_Borja #UEL - angelomangiante : Borja Mayoral gol segnati in totale: 12. Con 11 reti seguono Mkhitaryan e Veretout. Lo spagnolo è il capocannonie… - OfficialASRoma : ???? 7 gol per @Mayoral_Borja in questa #UEL ?? ?? Nessuno ha segnato più di lui nella competizione #ShakhtarRoma… - alcircomassimo : ?? I commenti post #ShakhtarRoma 1-2 con @GabrieleConflit e @matteodesant ?? L'#ASRoma è ai quarti di finale di… - TuttoASRoma : BORJA MAYORAL: “Sono contento per i due gol” -