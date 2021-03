Amici 20 | anticipazioni | ecco chi è stato eliminato nella registrazione del primo serale!

(Di giovedì 18 marzo 2021) E’ appena terminata ladella prima puntata dell’attesissimo serale di20. Dopo che tutti i ragazzi sono riusciti a conquistare la maglia oro, sono stati divisi in tre squadre capitanate ognuna da due professori. Ledi quello che vedremopuntata che andrà in onda sabato 20 marzo, ci sono state fornite dalla pagina Le Emily di20: Ospiti della serata: Sabrina Ferilli e Pio e Amedeo. Il pubblico ha ricevuto un telecomando per votare gli allievi. La più votata della serata è stata Giulia Stabile. A lanciare ilguanto di sfida è stata la squadra Zerbi-Celentano che ha deciso di sfidare il team Arisa-Cuccarini. La prima sfida ha visto Enula contro Martina (esibita con un corale di squadra). Ha vinto Martina. La sfida che ha visto ...

Ultime Notizie dalla rete : Amici anticipazioni

Il serale di Amici 20 sbarca in prime time su Canale 5. Le anticipazioni ufficiali rivelano che questo sabato 20 marzo andrà in onda la prima attesissima puntata dello show condotto da Maria De Filipp ...