Vaccini ai pazienti fragili, caos a in Campania: medici di base presi d’assalto. Regione sotto accusa (Di mercoledì 17 marzo 2021) medici di base presi letteralmente d’assalto da famiglie che hanno in casa pazienti ‘fragili’ e che chiedono di poter aderire alla campagna vaccinale contro il covid. Nel giorno in cui si apre la piattaforma della Regione Campania per le adesioni, non mancano i problemi a iniziare proprio dai medici di base che sono stati chiamati ad effettuare la registrazione sulla piattaforma. Tra loro c’è chi non ha ancora ricevuto il link di accesso e le credenziali, c’è chi dice di non poterlo fare perché oberato dal lavoro ordinario a cui si aggiungono la vigilanza sui pazienti positivi in osservazione domiciliare, le numerose chiamate da parte di chi ha effettuato il vaccino AstraZeneca, l’inserimento in ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 17 marzo 2021)diletteralmenteda famiglie che hanno in casa’ e che chiedono di poter aderire alla campagna vaccinale contro il covid. Nel giorno in cui si apre la piattaforma dellaper le adesioni, non mancano i problemi a iniziare proprio daidiche sono stati chiamati ad effettuare la registrazione sulla piattaforma. Tra loro c’è chi non ha ancora ricevuto il link di accesso e le credenziali, c’è chi dice di non poterlo fare perché oberato dal lavoro ordinario a cui si aggiungono la vigilanza suipositivi in osservazione domiciliare, le numerose chiamate da parte di chi ha effettuato il vaccino AstraZeneca, l’inserimento in ...

Advertising

riotta : Aver vaccinato medici, avvocati, docenti universitari, militari, altre categorie non a rischio per lavoro età altr… - RobertoBurioni : ln tempo di pandemia la fiducia dei pazienti nei vaccini è un bene comune che deve essere tutelato. Spero che dopo… - RobertoBurioni : Sono importanti i vaccini, ma è altrettanto importante non somministrare ai pazienti terapie non solo inutili, ma a… - dariocurcio5 : #vaccini Caos nella procedura di adesione dei pazienti fragili alla campagna vaccinale in corso. A denunciarlo i se… - giellevu : #AstraZeneca #Speranza: 'il prestigioso Paul Ehrlich Institut ha segnalato in #Germania 7 casi di trombosi tra i 4… -