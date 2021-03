Sparatoria in tre spa ad Atlanta, donne asiatiche tra le 8 vittime. Arrestato un ventunenne di Woodstock (Di mercoledì 17 marzo 2021) Otto persone sono state uccise e una ferita martedì in tre sparatorie in diverse sale massaggi di Atlanta. La prima Sparatoria è avvenuta nello Young's Asian Massage Parlor di Acworth, nella contea di Cherokee, a circa 30 miglia a nord-ovest del centro di Atlanta. Qui due persone sono state dichiarate morte sul posto e tre sono state trasportate in un ospedale, dove due sono decedute. Le altre due sparatorie sono avvenute alla Gold Massage Spa in Piedmont Road ad Atlanta dove la polizia ha trovato tre persone morte e alla spa Aroma Therapy, direttamente dall'altra parte della strada, dove ha perso la vita una persona. La polizia ha detto che le quattro vittime erano donne e sembrano essere asiatiche.Un uomo sospettato nella Sparatoria nella contea di ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 17 marzo 2021) Otto persone sono state uccise e una ferita martedì in tre sparatorie in diverse sale massaggi di. La primaè avvenuta nello Young's Asian Massage Parlor di Acworth, nella contea di Cherokee, a circa 30 miglia a nord-ovest del centro di. Qui due persone sono state dichiarate morte sul posto e tre sono state trasportate in un ospedale, dove due sono decedute. Le altre due sparatorie sono avvenute alla Gold Massage Spa in Piedmont Road addove la polizia ha trovato tre persone morte e alla spa Aroma Therapy, direttamente dall'altra parte della strada, dove ha perso la vita una persona. La polizia ha detto che le quattroeranoe sembrano essere.Un uomo sospettato nellanella contea di ...

