Sofia Goggia vince la Coppa del mondo di discesa

ItaliaTeam_it : Cancellata la discesa di Lenzerheide, Sofia Goggia ha vinto la Coppa di specialità! ?? GRANDEEEEEE! ?? #ItaliaTeam… - ilpost : Sofia Goggia ha vinto la Coppa del Mondo di discesa libera - SkySport : Goggia vince Coppa di discesa dopo cancellazione gara a finali di sci alpino a Lenzerheide - ilmetropolitan : ? #Sci. #SofiaGoggia vince #Coppadelmondo di #discesa - raceskimagazine : Sofia Goggia, orgogliosa di questa coppa -

di Claudio Franceschini) DISCESA FEMMINILE LENZERHEIDE CANCELLATA/ha vinto la coppa! DISCESA MASCHILE LENZERHEIDE: LA STAGIONE Verso la diretta della discesa maschile di Lenzerheide , ..., alza la Coppa del mondo nella specialità della discesa libera, anche senza gareggiare. In quest'anno disgraziato e sfortunato, l'azzurra ha vinto quattro gare e un secondo posto, dunque, ...Sofia Goggia vince la coppa di discesa per la seconda volta in carriera dopo quella del 2018. La giuria infatti ha deciso di cancellare le due discese odierne ...Giovedì mattina, meteo permettendo, appuntamento con i super-G. Le condizioni meteo e nello specifico le fitte nevicate delle ultime ore hanno determinato l'annullamento delle discese di Lenzerheide, ...