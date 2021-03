PSG | tre schiaffi al Lille in Coppa di Francia e quarti di finale raggiunti

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Il PSG si è qualificato aidididi, oggi pomeriggio al ‘Parco dei Principi’ l’undici di Mauricio Pochettino ha battuto per 3-0 ilcon le firme di Icardi e Mbappe (doppietta). Nel prossimo turno i parigini affronteranno la vincente di Saumur e Tolosa. Foto: Twitter PSG L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

potaraPower_ : @btc_roby @LucaMarelli72 @CucchiRiccardo Sì infatti, al massimo la moviola è 'l'arbitro ha sbagliato qui, ha sbagli… - junews24com : Calciomercato, tre italiane su Icardi: c'è anche la Juve - - junews24com : Calciomercato Juve: tre gli scenari per il futuro di Dybala. Ultime - - Andrea_Lorenzon : @alexfrosio @FantaCircolo Eh certo...Poi che lo united abbia cacciato 5 sfere al Lipsia e vinto a Parigi col PSG è… - gigipoletti : Fa strano vedere una squadra con meno esperienza in Europa ,e con più italiani titolari...(Kean Verratti Florenzi)… -

Ultime Notizie dalla rete : PSG tre

alfredopedulla.com

Con Cavani, Ibra ha diviso l'attacco del: arrivato lui, il Matador si è dovuto defilare sull'...a San Siro? Nelle probabili formazioni di Milan Manchester United abbiamo indicato una mediana a, ...... che tanto per non sbagliare di trofei consecutivi ne ha vinti. Il Bayern però è impressionante:... Risultati Champions League/ Liverpool evanno ai quarti! Diretta gol live score Ha molte più ...Si sarebbe dovuta giocare quest'oggi la gara di ritorno degli ottavi di finale di Women's Champions League tra Sparta Praga e PSG, ma il match non si disputerà: nella formazione francese venerdì sono ...UWCL: il PSG femminile, colpito dal COVID, subirà un 3-0 tavolino contro lo Sparta Praga. Le francesi sono comunque qualificate ai quarti.