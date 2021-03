Processo Eni-Shell-Nigeria, assolti Descalzi e Scaroni perché il fatto non sussiste (Di mercoledì 17 marzo 2021) . MILANO – Processo Eni-Shell-Nigeria, assolti Descalzi e Scaroni. Il Tribunale di Milano, nonostante la richiesta a otto anni da parte del procuratore aggiunto Fabio De Pasquale, ha deciso di non condannare l’attuale amministratore delegato di Eni e il suo predecessore, ora presidente del Milan. L’accusa era di corruzione internazionale con al centro l’acquisizione dei diritti di esplorazione del blocco petrolifero Opl245 in Nigeria. Un procedimento processuale che si è concluso con l’assoluzione dei due principali indagati perché il fatto non sussiste e delle società Eni e Shell, anche loro finite sul banco degli imputati. Si conclude, almeno per il momento, una vicenda che ha tenuto banco in ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 17 marzo 2021) . MILANO –Eni-. Il Tribunale di Milano, nonostante la richiesta a otto anni da parte del procuratore aggiunto Fabio De Pasquale, ha deciso di non condannare l’attuale amministratore delegato di Eni e il suo predecessore, ora presidente del Milan. L’accusa era di corruzione internazionale con al centro l’acquisizione dei diritti di esplorazione del blocco petrolifero Opl245 in. Un procedimento processuale che si è concluso con l’assoluzione dei due principali indagatiilnone delle società Eni e, anche loro finite sul banco degli imputati. Si conclude, almeno per il momento, una vicenda che ha tenuto banco in ...

