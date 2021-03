Palinsesti Rai di primavera 2021 | cosa c’è in tv

Leggi su dilei

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Laè alle porte, e la Rai ha annunciato tutte le novità dei suoi: fiction, show e programmi d’attualità ci terranno compagnia sino alla fine della stagione, e a quanto pare le sorprese sono davvero numerose. Oltre ad alcuni nuovi arrivi, si riconfermano diverse trasmissioni tra le più amate dal pubblico. Scopriamo in dettaglio iRai dellava in onda su Rai1 La rete ammiraglia della Rai si attesta nuovamente in pole position per quanto riguarda l’intrattenimento e lo sport. La domenica resta appannaggio di amatissime fiction, con il ritorno di Alessio Boni ne La Compagnia del Cigno 2 a partire dall’11 aprile, per sei strepitose puntate. Il 28 marzo, spazio ...