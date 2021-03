Open Fiber porta la fibra a Palagano | nell’appennino modenese

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Servizi essenziali come lo smart working e la didattica a distanza non sono più un miraggio per, comune dell’appenninoche dispone già di una infrastruttura in modalità Ftth (To The Home,fino a casa), la migliore in circolazione secondo l’Agcom, capace di assicurare una connettività all’avanguardia, fino a 1 Gigabit per secondo. E’ quanto sottolinea una nota di, comune e Regione Emilia Romagna. La rete rimarrà di proprietà pubblica, mentre, che l’ha realizzata, ne curerà la gestione e la manutenzione per i prossimi 20 anni. Il piano regionale per la banda ultra larga nasce dall’impegno comune di Regione Emilia Romagna, Lepida e Infratel, la società in-house del Mise concedente dei bandi pubblici ...