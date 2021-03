(Di mercoledì 17 marzo 2021) E’il direttoreall’età di 77 anni., che è stato direttore musicale del Metropolitan per oltre 40 anni e uno deipiù influenti e ammirati al, si è spento il 9 marzo a Palm Springs in California ma, secondo quanto riferisce il New York Times, la notizia del suo decesso è stata confermata stamattina dal suo medico, Len Horovitz. La causa della morte non è ancora stata comunicata.era stato sospeso e poi licenziato nel 2018 dal Metropolitan in seguito a un’inchiesta che aveva rivelato casi di molestie sessuali su uomini più giovani. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

nikolaussuck : RT @repubblica: ?? Musica, morto James Levine, storico direttore d'orchestra della Metropolitan Opera. Nel 2018 era stato licenziato per mol… - FQMagazineit : Morto James Levine, uno dei direttori d’orchestra più famosi del mondo - repubblica : ?? Musica, morto James Levine, storico direttore d'orchestra della Metropolitan Opera. Nel 2018 era stato licenziato… - fisco24_info : Morto James Levine, storico direttore d'orchestra Met Opera: licenziato dopo accuse molestie sessuali su giovani uo… - matavitatau : Pare sia morto James Levine... Un ottimo professionista d'industria. Sarò felice se mai sapremo cosa effettivamente è successo... -

Ultime Notizie dalla rete : Morto James

Agenzia ANSA

Levine, uno dei direttori d'orchestra piu' importanti al mondo che per oltre 40 anni e' stato sul podio della Metropolitan Opera, e'a Palm Springs in California a 77 anni. Lo ha ...FILIPPINE - E'Yaphet Kotto , cattivo diBond e meccanico in 'Alien'. Aveva 81 anni. La notizia della scomparsa, avvenuta nella notte tra domenica e lunedì nelle Filippine, è stata confermata a 'Variety' ...James Levine, uno dei direttori d'orchestra piu' importanti al mondo che per oltre 40 anni e' stato sul podio della Metropolitan Opera, e' morto a Palm Springs in California a 77 anni. Lo ha ...Il direttore, per oltre 40 anni alla guida dell'orchestra newyorkese, era stato licenziato nel 2018 per molestie ...