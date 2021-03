Milik: “Voglio essere ricordato a Marsiglia. Futuro? Sogno di giocare in un grande club” (Di mercoledì 17 marzo 2021) Arkadiusz Milik, ex attaccante del Napoli, oggi al Marsiglia, ha parlato del suo presente e dei suoi sogni per il Futuro in una intervista a L’Equipe: “Qui mi sento importante, perché la squadra crede in me. Sono all’OM e penso solo all’OM. Voglio essere ricordato qui a Marsiglia, Voglio diventare un giocatore importante. Poi ho anche dei sogni, Voglio giocare nei più grandi club al mondo. Questo è il mio obiettivo, vedremo cosa succederà. Voglio mettermi in mostra qui per far sì che tutti mi ricordino al Marsiglia. Vorrei che i tifosi non si dimenticassero di me e che mi ricordassero come un grande attaccante”. Foto: Twitter OM L'articolo ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 17 marzo 2021) Arkadiusz, ex attaccante del Napoli, oggi al, ha parlato del suo presente e dei suoi sogni per ilin una intervista a L’Equipe: “Qui mi sento importante, perché la squadra crede in me. Sono all’OM e penso solo all’OM.qui adiventare un giocatore importante. Poi ho anche dei sogni,nei più grandial mondo. Questo è il mio obiettivo, vedremo cosa succederà.mettermi in mostra qui per far sì che tutti mi ricordino al. Vorrei che i tifosi non si dimenticassero di me e che mi ricordassero come unattaccante”. Foto: Twitter OM L'articolo ...

Advertising

ilbianconerocom : Juve, Milik esce allo scoperto: 'Voglio giocare in un grande club. Magari tra due mesi…' - SLM_Bodie : RT @Brigata_OM: #Milik a @lequipe: “Sono all’OM e penso solo all’OM. È normale che io abbia dei sogni come quello di giocare per i più gran… - napolista : Milik: «La Juventus? Sogno un grande club ma ora sono al Marsiglia e voglio far bene qui» A L’Equipe: «Gli ultimi… - Brigata_OM : #Milik a @lequipe: “Sono all’OM e penso solo all’OM. È normale che io abbia dei sogni come quello di giocare per i… - marrus91 : RT @TaRulleGulle: Poi quando al suo posto la Juve spenderà 50 testoni per Milik voglio vedere se lo rimpiangeremo -