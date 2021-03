Milik: «La Juventus? Sogno un grande club ma ora sono al Marsiglia e voglio far bene qui» (Di mercoledì 17 marzo 2021) Arkadiusz Milik ha concesso un’intervista a L’Equipe. Ha parlato del Marsiglia, anche del Napoli e pure del suo futuro. Gli chiedono se, dopo Leverkusen Ajax e Napoli, Marsiglia sia un passo indietro nella sua carriera. Anche il Marsiglia è un grande club. A Napoli ero in una situazione un po’ strana. La scorsa estate, il club mi disse: o rinnovi o te ne vai. Volevo scoprire altro, volevo andarmene. Durante l’estate, le cose non sono andate come speravo, la pandemia non ha aiutato. E, a gennaio, il Marsiglia è stato il club che mi ha voluto di più. Ho pensato che fosse una buona opportunità per me, venire qui e giocare. Non volevo aspettare fino alla prossima estate. Sarei stato libero e avrei potuto andare in un ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 17 marzo 2021) Arkadiuszha concesso un’intervista a L’Equipe. Ha parlato del, anche del Napoli e pure del suo futuro. Gli chiedono se, dopo Leverkusen Ajax e Napoli,sia un passo indietro nella sua carriera. Anche ilè un. A Napoli ero in una situazione un po’ strana. La scorsa estate, ilmi disse: o rinnovi o te ne vai. Volevo scoprire altro, volevo andarmene. Durante l’estate, le cose nonandate come speravo, la pandemia non ha aiutato. E, a gennaio, ilè stato ilche mi ha voluto di più. Ho pensato che fosse una buona opportunità per me, venire qui e giocare. Non volevo aspettare fino alla prossima estate. Sarei stato libero e avrei potuto andare in un ...

Ultime Notizie dalla rete : Milik Juventus Calciomercato Juventus, 12 milioni per arrivare al bomber In questi giorni le voci sul possibile addio di Cristiano Ronaldo si sono fatte sempre più insistenti, anche se il portoghese dovrebbe continuare a vestire la maglia della Juventus fino a giugno 2022.

La Juventus - giovane 2021 - 22: ma sarà la cosa giusta? Davanti Alvaro Morata, arrivato dopo un tira e moll Juventus - Napoli - Roma nel passaggio di Milik alla Juventus, che però preferirebbe Dzeko, che però non può partire se il Napoli non libera Milik, ...

Juventus, l'idea Milik non tramonta: Paratici torna alla carica. L'OM lo libera per 12 milioni? TUTTO mercato WEB Juventus a caccia di attaccanti: i due piani con o senza Cristiano Ronaldo Due possibili strategie per l’attacco della Juventus in vista della prossima stagione. Se Cristiano Ronaldo dovesse rimanere bianconero (come parrebbe più probabile) il nome giusto per Pirlo potrebbe ...

Juve, contro il Benevento ancora Morata con Ronaldo: l'importanza dello spagnolo per CR7 Ma Pirlo sa di poter contare un Ronaldo reduce dalla tripletta di Cagliari e su un convincente Alvaro Morata. Quello che conta è che di sicuro con Ronaldo e Morata in campo i gol sono garantiti e il r ...

