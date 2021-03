Lazio fuori dalla Champions | Bayern Monaco vince 2-1

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 18 marzo 2021)DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Finisce l’avventura inLeague della, eliminata agli ottavi di finale daldopo il 2-1 nella gara di ritorno in Baviera, grazie alla rete di Lewandowski su rigore nel primo tempo e al raddoppio di Choupo-Moting nel secondo. Consone nel finale grazie al gol di Parolo. D’altronde il destino dei biancocelesti era segnato dall’andata giocata all’Olimpico due settimane fa, quando i tedeschi avevano ipotecato la qualificazione con un largo 4-1 che non lasciava scampo. La squadra di Inzaghi è arrivata in Germania già battuta e con la testa al campionato, dove dovrà darsi da fare per centrare l’obiettivo di tornare a giocare laanche il prossimo anno (in campo domenica contro l’Udinese). ...