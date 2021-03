Lazio ancora k.o. col Bayern: è fuori dalla Champions (Di mercoledì 17 marzo 2021) La Lazio perde 2-1 col Bayern Monaco ed è eliminata agli ottavi di finale di Champions League. Dopo la pesante sconfitta per 4-1 subita all’andata in casa, i biancocelesti vanno al tappeto anche nella sfida di ritorno in Germania contro i campioni d’Europa in carica. I bavaresi mettono ulteriormente al sicuro il pass per i quarti con il gol di Lewandowski al 33? su rigore, concesso per un contatto tra Muriqi e Goretzka. Nella ripresa arrivano il raddoppio firmato da Choupo-Moting (73?) per i padroni di casa e la magra consoLazione della rete di Parolo (82?) per la squadra di Simone Inzaghi. Festeggia il Bayern Monaco e festeggia anche il Chelsea, che elimina l’Atletico Madrid e si regala un posto tra le migliori otto d’Europa. Dopo l’1-0 dell’andata, i blues vincono anche il secondo round per 2-0 ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 17 marzo 2021) Laperde 2-1 colMonaco ed è eliminata agli ottavi di finale diLeague. Dopo la pesante sconfitta per 4-1 subita all’andata in casa, i biancocelesti vanno al tappeto anche nella sfida di ritorno in Germania contro i campioni d’Europa in carica. I bavaresi mettono ulteriormente al sicuro il pass per i quarti con il gol di Lewandowski al 33? su rigore, concesso per un contatto tra Muriqi e Goretzka. Nella ripresa arrivano il raddoppio firmato da Choupo-Moting (73?) per i padroni di casa e la magra consone della rete di Parolo (82?) per la squadra di Simone Inzaghi. Festeggia ilMonaco e festeggia anche il Chelsea, che elimina l’Atletico Madrid e si regala un posto tra le migliori otto d’Europa. Dopo l’1-0 dell’andata, i blues vincono anche il secondo round per 2-0 ...

Ultime Notizie dalla rete : Lazio ancora Bayern - Lazio 2 - 1. Tutte le italiane eliminate dalla Champions La formazione allenata da Simone Inzaghi , ultima italiana ancora nel massimo torneo continentale ... Bayern - Lazio 2 - 1, rivivi la diretta

"Mascherine promesse al Lazio arrivate con 5 mesi di ritardo": 6 arresti a Taranto ... quando aveva proposto la fornitura di mascherine e camici, non aveva ancora la disponibilità della ... Inoltre, in relazione a camici e tute, ' alla Regione Lazio sono state consegnate solo 147.940 ...

Roma: Gualtieri, grazie Letta, sto ancora riflettendo Agenzia ANSA Umiliato e sculacciato, che pena il calcio italiano in Champions Lazio eliminata, nessuna squadra italiana ai quarti di finale di Champions League: è la prima volta dal 2015-16, che delusione le italiane in Europa ...

Capello: «Bayern Monaco altro livello» Dobbiamo migliorare ancora tanto. La pressione del Bayern li ha messi in grande difficoltà, la Lazio non riusciva a palleggiare e in Italia è una delle più brave. Ci sono giocatori che mi hanno ...

