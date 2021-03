La moda britannica chiede a Boris Johnson di bandire le pellicce

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Rendere il Regno Unito il primo paese al mondo a vietare la vendita delle pellicce. È questa la richiesta formalizzata con una lettera, recapitata nei giorni scorsi al numero 10 di Downing Street. Firmano la missiva inviata a Boris Johnson alcuni dei più grandi nomi dell’industria del fashion britannico tra cui figurano Stella McCartney, Vivienne Westwood, Erdem Moralioglu e la fondatrice del brand Shrimps, Hannah Weiland. Il dream team che vuole mettere al bando le pellicce è convinto che quel capitolo della moda sia già arrivato al capolinea. Molti brand del lusso hanno già intrapreso questa strada seguendo la tendenza già in atto nei consumatori che rifiutano questo materiale per motivi etici. «Se il Regno Unito diventasse il primo paese a vietare la vendita di pellicce di animali, non farebbe altro che accrescere la sua reputazione di hub globale per l’innovazione nel campo della moda etica» scrivono certi di solleticare di riflesso l’interesse del primo ministro attraverso argomentazioni care alla sua fidanzata. «La pelliccia appartiene solo agli animali» sentenziò su Twitter nel 2019 la convinta animalista Carrie Symonds non nuova a dichiarazioni di questo tipo. La lettera segue in realtà un discorso iniziato da tempo. Per primo in Europa, fu il governo di Tony Blair a vietare gli allevamenti di animali da pelliccia in Inghilterra e Galles nel 2000 e in Scozia e Irlanda del Nord nel 2002. Si adeguarono brand come Burberry, Victoria Beckham e Stella McCartney che di loro iniziativa eliminarono la pelliccia nel loro processi di produzione.