La Campagna vaccinale andrà avanti e dovrà accelerare Speranza | “Pretendiamo il massimo livello di sicurezza Quanto accaduto non incrina la nostra fiducia”

"Il governo considera i vaccini la prima vera chiave per chiudere questa stagione difficile. Quanto avvenuto nelle ultime ore non incrina in nessun modo la nostra fiducia nell'arma più importante di cui disponiamo. La Campagna di vaccinazione va avanti e dovrà accelerare". E' Quanto ha detto il ministro della salute, Roberto Speranza, in audizione presso le Commissioni riunite Affari sociali di Camera e Senato. "L'auspicio – ha detto l'esponente dell'Esecutivo a proposito del caso Astrazeneca – è che già domani possano arrivare dall'Ema i chiarimenti e le rassicurazioni necessarie. Pretendiamo il massimo livello di sicurezza e continueremo ad avere il massimo rigore".

