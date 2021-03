Juventus, Cristiano Ronaldo riscrive la storia: obiettivo 100 gol (Di mercoledì 17 marzo 2021) Cristiano Ronaldo nella storia della Juve: record media-gol, 100 reti a un passo per il fenomeno portoghese Cristiano Ronaldo sta riscrivendo la storia della Juventus. Come scrive Tuttosport CR7 è il bianconero con la media gol più alta di sempre (0,76 che significa 95 reti in 122 partite), numeri mostruosi che cozzano con le critiche ricevute negli ultimi giorni. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JuventusNEWS24 Il portoghese è vicino ai 100 gol con la maglia bianconera: se ne piazzasse 5 tra Benevento e Torino batterebbe Sivori come giocatore più veloce ad andare in tripla cifra. Cristiano Ronaldo: media gol 0,76, partite 122, reti 95 John Hansen: media gol 0,66, partite, 187, reti 124 Omar ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 17 marzo 2021)nelladella Juve: record media-gol, 100 reti a un passo per il fenomeno portoghesestando ladella. Come scrive Tuttosport CR7 è il bianconero con la media gol più alta di sempre (0,76 che significa 95 reti in 122 partite), numeri mostruosi che cozzano con le critiche ricevute negli ultimi giorni. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SUNEWS24 Il portoghese è vicino ai 100 gol con la maglia bianconera: se ne piazzasse 5 tra Benevento e Torino batterebbe Sivori come giocatore più veloce ad andare in tripla cifra.: media gol 0,76, partite 122, reti 95 John Hansen: media gol 0,66, partite, 187, reti 124 Omar ...

