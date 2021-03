Inter, il Covid inguaia Conte: Handanovic positivo (Di mercoledì 17 marzo 2021) Dopo la positività di D’ambrosio al Covid, l’Inter perde anche Handanovic: il giocatore sta bene ed è stato già isolato dal gruppo A poco più di 24 ore dal primo caso riscontrato, l‘Inter si ritrova a fare i conti con una nuova positività al Covid. Dopo l’ultimo giro di tamponi effettuato stamattina, è stata riscontrata la positività di Samir Handanovic. La notizia è arrivata nel tardo pomeriggio di oggi attraverso un comunicato ufficiale della società: “FC Internazionale Milano comunica che Samir Handanovic è risultato positivo al Covid-19 in seguito al test effettuato nella mattinata di oggi e il cui esito è pervenuto in questi minuti. Il portiere nerazzurro è già in quarantena presso la propria ... Leggi su zon (Di mercoledì 17 marzo 2021) Dopo la positività di D’ambrosio al, l’perde anche: il giocatore sta bene ed è stato già isolato dal gruppo A poco più di 24 ore dal primo caso riscontrato, l‘si ritrova a fare i conti con una nuova positività al. Dopo l’ultimo giro di tamponi effettuato stamattina, è stata riscontrata la positività di Samir. La notizia è arrivata nel tardo pomeriggio di oggi attraverso un comunicato ufficiale della società: “FCnazionale Milano comunica che Samirè risultatoal-19 in seguito al test effettuato nella mattinata di oggi e il cui esito è pervenuto in questi minuti. Il portiere nerazzurro è già in quarantena presso la propria ...

Inter : ?? | COMUNICATO Samir Handanovic è risultato positivo al Covid-19 in seguito al test effettuato nella mattinata di… - Inter : ?? | COMUNICATO FC Internazionale Milano comunica che @ddambrosio è risultato positivo al Covid-19 ?? - SkySport : ULTIM'ORA COVID-19 ? INTER, HANDANOVIC POSITIVO ALL'ULTIMO GIRO DI TAMPONI IL PORTIERE STA BENE ED E' IN ISOLAMENTO… - LorenzoPuliga : RT @SkySport: ULTIM'ORA COVID-19 ? INTER, HANDANOVIC POSITIVO ALL'ULTIMO GIRO DI TAMPONI IL PORTIERE STA BENE ED E' IN ISOLAMENTO DOMICILIA… - LorenzoPuliga : RT @cmdotcom: #Inter, UFFICIALE: anche #Handanovic positivo al #Covid19 -