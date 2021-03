Il Papa prega per il Myanmar: 'Troppi morti, il sangue non è la soluzione' (Di mercoledì 17 marzo 2021) Papa Francesco è tornato a invocare la pace in Myanmar, dove il bilancio dei morti nelle manifestazioni contro l'eserecito che ha preso il potere con un colpo di stato aumenta di giorno in giorno: "... Leggi su globalist (Di mercoledì 17 marzo 2021)Francesco è tornato a invocare la pace in, dove il bilancio deinelle manifestazioni contro l'eserecito che ha preso il potere con un colpo di stato aumenta di giorno in giorno: "...

Advertising

globalistIT : L'appello del Pontefice per una situazione che diventa ogni giorno più drammatica - acistampa : Papa Francesco prega per la difficile situazione del paese ricollegandosi alla immagine della suora che in ginocchi… - PorellaOfficial : Tu prega per vent'anni la phrochaggine poi passerà Sto papa ha fatto danni è troppo pro omosessualità Ma ci siamo a… - Danielavolante3 : @padremarcosj Buongiorno Padre, per le intenzioni in fondo al mio cuore, per mia figlia:che il Signore la guidi e l… - hastatoMiluccio : Chi sono io per giudicahahah c’hai creduto faccia di velluto! Ma ti pare che mandavo a monte il Catechismo per bene… -