Ibrahimovic torna in nazionale 5 anni dopo. Una decisione che divide (Di mercoledì 17 marzo 2021) Ibra torna in nazionale 5 anni dopo l’ultima volta. La Svezia lo aspetta e il Milan dovrà gestirlo in un finale di stagione delicatissimo A volte ritornano, anche con un qualche anno di ritardo. La storia di Ibrahimovic con la nazionale svedese, chiusa 5 anni fa nel giugno del 2016, si è improvvisamente riaperta dopo anni di frecciate e critiche più o meno velate. Nella lista dei convocati dal ct Andersson, infatti, c’è anche il suo nome per le tre partite di marzo – utili per il ranking al Mondiale 2022 – contro Georgia, Kosovo ed Estonia (amichevole). E chiaramente sarà lui a trascinare la Svezia nei prossimi (speriamo) Europei. Fin qui nulla di strano, se non si trattasse proprio di Zlatan, che a 39 ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Ibrainl’ultima volta. La Svezia lo aspetta e il Milan dovrà gestirlo in un finale di stagione delicatissimo A volte rino, anche con un qualche anno di ritardo. La storia dicon lasvedese, chiusa 5fa nel giugno del 2016, si è improvvisamente riapertadi frecciate e critiche più o meno velate. Nella lista dei convocati dal ct Andersson, infatti, c’è anche il suo nome per le tre partite di marzo – utili per il ranking al Mondiale 2022 – contro Georgia, Kosovo ed Estonia (amichevole). E chiaramente sarà lui a trascinare la Svezia nei prossimi (speriamo) Europei. Fin qui nulla di strano, se non si trattasse proprio di Zlatan, che a 39 ...

