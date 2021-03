Ha vissuto per 525 giorni con un cuore artificiale, finisce l’attesa per un bimbo di 7 anni: arriva il trapianto (Di mercoledì 17 marzo 2021) È una storia di speranza quella che viene da Torino dove un bambino di 7 anni, dopo aver atteso 525 giorni in ospedale, è stato sottoposto finalmente al trapianto di cuore. Per tutto questo tempo è rimasto collegato a un cuore artificiale: un anno e mezzo di attese ora ripagate da un’operazione riuscita con grande successo all’ospedale Regina Margherita della Città della Salute di Torino. Cosa è successo Il piccolo, nato in Marocco, ha iniziato ad avvertire i primi sintomi di insufficienza cardiaca nel 2019. Prima è stato ricoverato in Liguria, poi trasferito al Regina Margherita. Ed è lì che – neanche il tempo di mettere piede nella terapia intensiva cardiochirurgica diretta dal dottor Sergio Michele Grassitelli – il suo cuore si è fermato. Immediato l’impianto ... Leggi su open.online (Di mercoledì 17 marzo 2021) È una storia di speranza quella che viene da Torino dove un bambino di 7, dopo aver atteso 525in ospedale, è stato sottoposto finalmente aldi. Per tutto questo tempo è rimasto collegato a un: un anno e mezzo di attese ora ripagate da un’operazione riuscita con grande successo all’ospedale Regina Margherita della Città della Salute di Torino. Cosa è successo Il piccolo, nato in Marocco, ha iniziato ad avvertire i primi sintomi di insufficienza cardiaca nel 2019. Prima è stato ricoverato in Liguria, poi trasferito al Regina Margherita. Ed è lì che – neanche il tempo di mettere piede nella terapia intensiva cardiochirurgica diretta dal dottor Sergio Michele Grassitelli – il suosi è fermato. Immediato l’impianto ...

