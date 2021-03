Dl sostegni | Durigon | 32 miliardi aiuto determinante per ripartenza economia

(Di mercoledì 17 marzo 2021) (Teleborsa) – “Sicuramente l’impegno di 32per far ripartire la nostra. All’interno c’è un grande intervento sul piano vaccinale e sull’acquisto anche dei farmaci mononucleari. Economicamente ci sarà un ristoro molto importante, superiore ai 4 ristori che fece il Governo Conte, parliamo di 12circa per i rimborsi indennizzi partite IVA, professionisti e aziende fino a un fatturato di 10 milioni di euro; quindi un impatto vero per circa 2,8 milioni di aziende”. Lo ha detto il Sottosegretario all’, Claudio, a Rai Radio1, sul dlche il Governo dovrebbe approvare questa settimana. Per le aziende, partite IVA e professionisti, ha confermato, “finalmente” si comparerà “l’anno 2020 e ...

Lo ha detto il Sottosegretario all'economia, Claudio, a Rai Radio1, sul dlche il Governo dovrebbe approvare questa settimana. Per le aziende, partite IVA e professionisti, ha ...Più di due ore di riunione per cercare di chiudere l'accordo sul decretoper poterlo portare venerdì in Consiglio dei ministri. Il presidente del Consiglio Mario ...al Mef Claudio.