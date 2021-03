Chi è Barbara Palombelli | carriera e vita privata della conduttrice romana

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Giornalista,televisiva e radiofonica,è uno dei volti più conosciuti del piccolo schermo. Prima di quattro figli,studia da giovane all’Istituto Santa Giuliana Falconieri di Roma. Laureata in Lettere moderne con una tesi in Antropologia culturale, laha iniziato la suagiornalistica in Rai, lavorando a Radio 2. Curriculum ed esordiHa scritto per L’Europeo – di cui è stata giornalista parlamentare – e Il Giornale, diventando poi vicecaporedattore di Panorama (1986-88). Inviata del CorriereSera (1989-90), ha collaborato anche con La Repubblica (1991-2000) prima di tornare al Corriere come editorialista nel 2001 e fino al 2006. L’8 maggio 1991 è stata ...

