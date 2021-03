Chelsea-Atletico Madrid 2-0 | il calcio Blues e il fallimento del catenaccio

Leggi su zon

(Di giovedì 18 marzo 2021) La rivoluzione Tuchel continua: ilvince e convince nel ritorno degli ottavi di finale contro l’. In gol anche l’oriundo Emerson Palmieri Prova di maturità per ildi Tuchel: dopo la vittoria del primo round, arriva un 2 a 0 convincente tra le mura amiche di Stamford Bridge. Ziyech ed Emerson Palmieri schiantano l‘e si regalano il palcoscenico dei quarti di finale. Sono i padroni di casa a fare la partita sin dal primo minuto: il canovaccio tattico della partita è chiaro, con una squadra votata al controllo della manovra, e un’altra scesa in campo per contenere e sfruttare al meglio le ripartenze concesse. Il piano di Simeone, però, non sortisce effetti positivi e a Stamford Bridge sono ia passare in ...