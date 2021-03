Cate Blanchett sarà la sorella di Donald Trump in Armageddon Time, diretto da James Gray (Di mercoledì 17 marzo 2021) L'attrice Cate Blanchett avrà la parte della sorella di Donald Trump nel nuovo film diretto da James Gray, Armageddon Time. Cate Blanchett interpreterà la sorella di Donald Trump nel nuovo film diretto da James Gray, un progetto intitolato Armageddon Time. L'attrice ritornerà quindi ad avere un ruolo ispirato a una persona realmente esistita dopo film come The Aviator in cui è stata Katharine Hepburn e la serie Mrs America in cui ha avuto la parte di Phyllis Schlafly. Il regista James Gray ha spiegato parlando di ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 17 marzo 2021) L'attriceavrà la parte delladinel nuovo filmdainterpreterà ladinel nuovo filmda, un progetto intitolato. L'attrice ritornerà quindi ad avere un ruolo ispirato a una persona realmente esistita dopo film come The Aviator in cui è stata Katharine Hepburn e la serie Mrs America in cui ha avuto la parte di Phyllis Schlafly. Il registaha spiegato parlando di ...

Ultime Notizie dalla rete : Cate Blanchett Sanremo, #iorestoinsala: la programmazione del cinema virtuale dell'Ariston " "Manifesto" " Cate Blanchett supera se stessa in un film dove il confronto e la riflessione sono inevitabili e produttivi. " "Libere disobbedienti innamorate" In Between" " Tre donne arabe in una ...

Crudelia: nuovo trailer per il live action con Emma Stone Dopo la vendicativa Malefica di Angelina Jolie e l'elegantissima Lady Tremaine di Cate Blanchett , è ora il turno della splendida e volitiva Crudelia De Mon interpretata da Emma Stone . A un ...

Cate Blanchett, collezionista d'arte contemporanea We Wealth Cate Blanchett sarà la sorella di Donald Trump in Armageddon Time, diretto da James Gray Cate Blanchett interpreterà la sorella di Donald Trump nel nuovo film diretto da James Gray, un progetto intitolato Armageddon Time. L'attrice ritornerà quindi ad avere un ruolo ispirato a una ...

Haley Bennett entra nel cast del film di Borderlands Si aggiunge un altro membro del già nutrito cast di Borderlands, e questa volta si tratta della star di Le strade del male, Haley Bennett. Bennett reciterà nel film Borderlands diretto da Eli Roth in ...

