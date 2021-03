Bitcoin, in Italia la più alta transizione di sempre (Di mercoledì 17 marzo 2021) Una cifra da capogiro, che lascerebbe molti di stucco. E ancora più sorprendente perchè eseguita con i Bitcoin. Si è registrata in Italia, a Verona, la più alta transizione di sempre per quel che riguarda i Bitcoin. Un pagamento di oltre 500 mila euro eseguito con la criptovaluta a una compagnia aerea che affitta jet privati. La transazione è stata effettuata tramite piattaforma e la cifra è stata pagata per un volo ad ampio raggio su cui i passeggeri si sono imbarcati nelle scorse settimane, un mercato quello dei voli privati che sta assumendo sempre anche a causa della pandemia da Covid. Così come sta crescendo il successo dei Bitcoin e di chi utilizza le criptovalute non solo come forma di investimento finanziario ma anche come metodo di ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 17 marzo 2021) Una cifra da capogiro, che lascerebbe molti di stucco. E ancora più sorprendente perchè eseguita con i. Si è registrata in, a Verona, la piùdiper quel che riguarda i. Un pagamento di oltre 500 mila euro eseguito con la criptovaluta a una compagnia aerea che affitta jet privati. La transazione è stata effettuata tramite piattaforma e la cifra è stata pagata per un volo ad ampio raggio su cui i passeggeri si sono imbarcati nelle scorse settimane, un mercato quello dei voli privati che sta assumendoanche a causa della pandemia da Covid. Così come sta crescendo il successo deie di chi utilizza le criptovalute non solo come forma di investimento finanziario ma anche come metodo di ...

