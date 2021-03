Biden: “Putin è un killer? Sì, lo penso. Pagherà un prezzo per aver tentanto di influenzare le elezioni”. La Duma: “Attacchi a tutta la Russia” (Di mercoledì 17 marzo 2021) Joe Biden ha detto in un’intervista tv di ritenere che Vladimir Putin sia un killer. “Lei conosce Vladimir Putin. Pensa che sia un killer?”, gli ha chiesto George Stephanopoulos di Abc. “Lo penso”, ha risposto il presidente americano, promettendo che il leader del Cremlino “Pagherà un prezzo” per aver tentato di influenzare le elezioni presidenziali del 2020. I suoi commenti arrivano all’indomani della diffusione del rapporto dell’intelligence Usa, secondo cui Putin autorizzò le operazioni per denigrare Biden e aiutare il suo rivale Donald Trump, minando la fiducia nel processo elettorale ed esacerbando le divisioni socio-politiche degli Stati Uniti. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 marzo 2021) Joeha detto in un’intervista tv di ritenere che Vladimirsia un. “Lei conosce Vladimir. Pensa che sia un?”, gli ha chiesto George Stephanopoulos di Abc. “Lo”, ha risposto il presidente americano, promettendo che il leader del Cremlino “un” pertentato dilepresidenziali del 2020. I suoi commenti arrivano all’indomani della diffusione del rapporto dell’intelligence Usa, secondo cuiautorizzò le operazioni per denigraree aiutare il suo rivale Donald Trump, minando la fiducia nel processo elettorale ed esacerbando le divisioni socio-politiche degli Stati Uniti. ...

