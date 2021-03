17 marzo: su 9.867 tamponi molecolari, rilevati 638 nuovi contagi (Di mercoledì 17 marzo 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 9.867 tamponi molecolari sono stati rilevati 638 nuovi contagi con una percentuale di positività del 6,47%. Sono inoltre 4.037 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 348 casi (8,62%). I decessi registrati sono 14, ai quali se ne aggiunge uno avvenuto l’8 marzo; i ricoveri nelle terapie intensive sono 76 mentre quelli in altri reparti risultano essere 538. I decessi complessivamente ammontano a 3.057, con la seguente suddivisione territoriale: 676 a Trieste, 1.562 a Udine, 612 a Pordenone e 207 a Gorizia. I totalmente guariti sono 67.482, i clinicamente guariti 2.662, mentre quelli in isolamento oggi risultano essere 14.388. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 9.867sono stati638con una percentuale di positività del 6,47%. Sono inoltre 4.037 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati348 casi (8,62%). I decessi registrati sono 14, ai quali se ne aggiunge uno avvenuto l’8; i ricoveri nelle terapie intensive sono 76 mentre quelli in altri reparti risultano essere 538. I decessi complessivamente ammontano a 3.057, con la seguente suddivisione territoriale: 676 a Trieste, 1.562 a Udine, 612 a Pordenone e 207 a Gorizia. I totalmente guariti sono 67.482, i clinicamente guariti 2.662, mentre quelli in isolamento oggi risultano essere 14.388. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive ...

Coronavirus: per informazioni rivolgersi al numero verde 800 867 388 la VOCE del TRENTINO Coronavirus, quasi 1000 nuovi contagi e oltre 600 ricoveri I decessi registrati sono 15. Nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati 3 casi di positività tra le persone ospitate nelle strutture regionali e 4 contagi tra gli operatori sanitari ...

