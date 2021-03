UFFICIALE – Danilo D’Ambrosio positivo al Coronavirus: il comunicato dell’Inter (Di martedì 16 marzo 2021) Danilo D’Ambrosio positivo al Coronavirus In seguito al tampone effettuato, Danilo D’Ambrosio è risultato positivo al Coronavirus. A comunicarlo è la stessa Inter attraverso un comunicato UFFICIALE. FC Internazionale Milano comunica che Danilo D’Ambrosio è risultato positivo al Covid-19 in seguito al test effettuato nella giornata di ieri. Il difensore nerazzurro è già in quarantena presso la propria abitazione. Il gruppo squadra seguirà da ora le procedure previste dal protocollo sanitario”. (fonte: inter.it) L'articolo UFFICIALE – Danilo D’Ambrosio positivo al ... Leggi su intermagazine (Di martedì 16 marzo 2021)alIn seguito al tampone effettuato,è risultatoal. A comunicarlo è la stessa Inter attraverso un. FC Internazionale Milano comunica cheè risultatoal Covid-19 in seguito al test effettuato nella giornata di ieri. Il difensore nerazzurro è già in quarantena presso la propria abitazione. Il gruppo squadra seguirà da ora le procedure previste dal protocollo sanitario”. (fonte: inter.it) L'articoloal ...

