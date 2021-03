Tragedia a Torino | uomo positivo al Covid scappa dall’ospedale e si spara in testa | deceduto

(Di martedì 16 marzo 2021), 16 mar –, dove un, dopo aver appreso di essereal, si èto un colpo di pistola alla tempia ed è morto . Eccoli qua, i risultati della psicosi da coronavirus, alimentata da una comunicazione terroristica di media e istituzioni e basata sul martellamento a base di terapie intensive, bollettini mortuari e colpevolizzazioni del cittadino. Scopre di essereale siL’, 37 anni, era stato ricoverato in ospedale per un intervento chirurgico, per poi scoprire, una volta operato, di essereal tampone. Travolto dall’ansia era riuscito a eludere la sorveglianza e allontanarsi dalla struttura ...

Una sfida su , un gioco pericoloso tra amiche finito in. La procura di , in provincia di, sta cercando in queste ore di dare una spiegazione alla morte di una ragazzina di 12 anni, Elena, che domenica sera si è tolta la vita impiccandosi ...Alla fine di quella stagione, il 'Grande' vinse il suo quarto scudetto. Il Genoa, invece, in ... La seconda partita, il 16 giugno del 1949, a due mesi dalladi Superga, fu un pareggio ...Tragedia a Torino, Irene Bertello è morta dopo esser stata schiacciata dal veicolo che stava guidando: aveva solamente 25 anni ...Dodicenne trovata senza vita nel bagno di casa: aveva la corda dell'accappatoio intorno al collo. Immediato l'intervento delle autorità ...