Stop AstraZeneca | Antonella Viola | “Pronti a ricominciare appena possibile”

Stop dell'Aifa al vaccino AstraZeneca. Vietate le somministrazioni in tutta Italia fino a nuove disposizioni. L'immunologa Antonella Viola è fiduciosa sulla ripresa E' arrivato ieri lo Stop dell'Aifa alle somministrazioni del vaccino AstraZeneca. Un blocco temporaneo, adottato in via preventiva, in attesa del pronunciamento dell'Ema fissato al 18 marzo.

HuffPostItalia : Vaccini, non la scienza ma i governi hanno deciso lo stop a Astrazeneca - marcodimaio : Lo stop al vaccino #AstraZeneca è precauzionale. Non ci sono rischi per chi ha preso la prima dose. Ma le istituzio… - Corriere : L’Aifa sospende AstraZeneca in tutta Italia. Stop anche in Germania e in Francia in attesa «del parere dell’Ema di… - Affaritaliani : Beffa per hub dell'esercito: inaugurato ieri è già fermo - BlitzQuotidian0 : Stop Astrazeneca, piano vaccini ritardato di almeno 2 mesi, prenotati scaleranno. Altre dosi di Pfizer solo a giugno -