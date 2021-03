Serie B | Spal | esonerato Marino | ecco Rastelli

Advertising

sportli26181512 : Spal, Rastelli nuovo allenatore: subentra all'esonerato Pasquale Marino. Le news: La Spal ha esonerato Pasquale Mar… - PISAinVIDEO : Serie BKT: Pisa-Spal fatale per Marino. Al suo posto arriva Rastelli - sportli26181512 : #SerieB, Spal: esonerato #Marino, ecco #Rastelli: Ufficiale il cambio sulla panchina ferrarese dopo la sconfitta co… - SkySport : Spal, Rastelli nuovo allenatore: subentra all'esonerato Pasquale Marino. Le news - ItaSportPress : Spal, esonerato Marino al suo posto Rastelli - -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Spal

FERRARA - La pesante sconfitta di Pisa ha sortito subito il suo effetto in casa di unache ha deciso di esonerare Pasquale Marino . Il ko con i nerazzurri è stato quindi l'ultimo capitolo del tecnico siciliano sulla panchina del club ferrarese, che ha già ufficializzato il suo ......fischietto nella stagione corrente ha già messo da parte 13 direzioni di cui però solo due sono arrivate per laB. Facciamo dunque riferimento agli scontri Pescara - Cremonese e Pescara -, ...FERRARA - La Spal prova ad invertire la rotta con l'esonero di Pasquale Marino dopo la brutta sconfitta in casa del Pisa e l'annuncio del nuovo tecnico. È Massimo Rastelli, ex allenatore (tra le altre ...Dopo l'esonero di Marino il club ferrarese punta sull'ex allenatore di Cagliari e Cremonese: contratto di tre mesi con rinnovo automatico in caso di promozione in A.