Serie A ancora spaccata sui diritti tv: 10 voti per Dazn (Di martedì 16 marzo 2021) Nuova fumata grigia in Serie A sui diritti tv per il campionato 2021/24, in una Lega sempre più spaccata. Nell’assemblea da poco conclusasi, sono stati infatti dieci i voti a favore dell’offerta di Dazn (da Atalanta, Fiorentina, Hellas Verona, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Parma e Udinese), uno in meno delle precedenti riunioni visto che L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 16 marzo 2021) Nuova fumata grigia inA suitv per il campionato 2021/24, in una Lega sempre più. Nell’assemblea da poco conclusasi, sono stati infatti dieci ia favore dell’offerta di(da Atalanta, Fiorentina, Hellas Verona, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Parma e Udinese), uno in meno delle precedenti riunioni visto che L'articolo

Advertising

evvovemio : RT @boIIicine: Tommaso su Giulia: “Giulietta, è sempre un piacere scherzare con te ma ancora di più parlare di cose serie perchè mostri ver… - OmarSarcinella : RT @CalcioFinanza: Serie A sempre più spaccata sui diritti tv: 10 voti per Dazn e 10 club astenuti - ancora_rossa : @borghi_claudio @arx81395437 Non lo so quante vite si sarebbero salvate...credo neanche lei...quello che invece so… - MessinaEdo : RT @starkxlewiss: vogliamo vivere ancora nel medioevo o la si crea una bella serie tv con protagonisti achille e patroclo innamorati??? - sportli26181512 : #Media #Notizie Serie A ancora spaccata sui diritti tv: 10 voti per Dazn: Nuova fumata grigia in Serie A sui diritt… -