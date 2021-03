Se anche i non populisti dubitano della scienza. Sconcerto in Commissione Ue (Di martedì 16 marzo 2021) anche in Commissione Europea sono basiti. E scocciati. La scelta adottata ieri dagli Stati maggiori dell’Ue - Germania, Italia, Francia, Olanda, Spagna, Portogallo - di sospendere la somministrazione del vaccino Astrazeneca a fronte di rare reazioni avverse riscontrate nei vari paesi, non la comprendono nemmeno a Palazzo Berlaymont. Tanto che oggi, al briefing quotidiano con la stampa, il portavoce di Ursula von der Leyen, Eric Mamer, la definisce “negativa” ai fini del buon andamento della campagna vaccinale. E risponde con un secco “sì” quando gli chiedono se Ursula von der Leyen si vaccinerebbe con Astrazeneca. Sarebbe stato più semplice se la scelta di sospendere il siero anglo-svedese l’avessero operata i vari Orban, Morawiecki, addirittura il Conte gli albori del governo M5s-Lega. Ma ora che l’hanno decisa leader di fede ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 16 marzo 2021)inEuropea sono basiti. E scocciati. La scelta adottata ieri dagli Stati maggiori dell’Ue - Germania, Italia, Francia, Olanda, Spagna, Portogallo - di sospendere la somministrazione del vaccino Astrazeneca a fronte di rare reazioni avverse riscontrate nei vari paesi, non la comprendono nemmeno a Palazzo Berlaymont. Tanto che oggi, al briefing quotidiano con la stampa, il portavoce di Ursula von der Leyen, Eric Mamer, la definisce “negativa” ai fini del buon andamentocampagna vaccinale. E risponde con un secco “sì” quando gli chiedono se Ursula von der Leyen si vaccinerebbe con Astrazeneca. Sarebbe stato più semplice se la scelta di sospendere il siero anglo-svedese l’avessero operata i vari Orban, Morawiecki, addirittura il Conte gli albori del governo M5s-Lega. Ma ora che l’hanno decisa leader di fede ...

