Pasquale Marino | addio Spal | si riparte da Rastelli

(Di martedì 16 marzo 2021) La netta sconfitta subita a Pisa nell’anticipo della ventinovesima giornata di Serie B ha sancito di fatto la fine dell’avventura disulla panchina della Soal. Il club ferrarese per la sua sostituzione avrebbe puntato su Massimilianosostituirà? Poche ore fa è arrivata la conferma che Massimiliano.si è messo in viaggio per incontrare la dirigenza e discutere i termini dell’accordo. Si parla di un contratto per tremesi con una opzione per il rinnovo in caso di promozione in Serie A. Dopo l’esperienza alla Cremonese tra il 2018 e il 2020, per il tecnico di Torre del Greco rappresenta una grande occasione per rilanciarsi. Se tutto andrà per il verso giusto, esordirà sabato contro il Cittadella. La ...