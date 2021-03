Modello 730 2021 e CU certificazione unica precompilata | in arrivo proroga al 31 marzo e al 10 maggio con il Decreto Sostegno

Advertising

InfoFiscale : Certificazione Unica INPS 2021 con errori: rettifica, conguaglio e modifica 730 precompilato - FidiesseSrl : ??????Modello #730 2021: #proroga #invio #dati #precompilata al 31 marzo ?? Sono interessati i dati delle spese detraib… - infoiteconomia : Modello 730: bonus vacanze da riportare nel quadro E - infoiteconomia : Modello 730/2021 precompilato dal 10 maggio: scadenza, come si accede e novità - moneypuntoit : ?? Modello 730/2021 precompilato dal 10 maggio: scadenza, come si accede e novità ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Modello 730

Ipsoa

La dichiarazione precompilata,Redditi, sarà messa a disposizione dei contribuenti a partire dal 10 maggio. Dunque con un ritardo di 10 giorni rispetto al termine ordinario del 30 ...... che deve tener conto della necessità di apportare modifiche in caso di utilizzo delprecompilato e dell'eventualità di una rideterminazione del conguaglio fiscale . Nonostante la proroga ...Il fatto di essere o meno familiari conviventi non ha nessuna rilevanza per quel che riguarda le responsabilità nei confronti del Fisco dal momento che queste sono sempre esclusivamente di natura pers ...Il Mef anticipa le novità del decreto Sostegni: cambiano le scadenze per Certificazione Unica e modello 730 2021.