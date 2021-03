Milan | multa a Donnarumma per il post-Napoli

(Di martedì 16 marzo 2021) La Serie A ha reso note le decisioni ufficiali del Giudice Sportivo per l’ottava giornata di ritorno, la 27esima del campionato. Per quanto riguarda le sanzioni, emerge l’ammenda di 10.000 euro per Gianluigi, colpevole di aver “assunto un atteggiamento minaccioso e offensivo nei confronti dei componenti della panchina della Società avversaria, a uno dei L'articolo

... a uno dei quali rivolgeva un'espressione insultante' Il Giudice Sportivo della Serie A ha ritenuto di punire il portiere delDonnarumma per l'atteggiamento avuto nei confronti della panchina ...Commenta per primo Ildovrà fare a meno di Ante Rebic per due giornate. Espulso nei minuti finali della sfida, persa,... tanto che è stato sanzionato con unada 10mila euro 'per avere, al ...Ammenda di 10.000€ per il portiere del Milan Gianluigi Donnarumma, particolarmente nervoso al termine della gara contro il Napoli. Questa la decisione del giudice sportivo, con la seguente motivazione ...Due giornate di qualifica per Ante Rebic. Questa la decisione del giudice sportivo con la seguente motivazione: “per avere, al 47° del secondo tempo, rivolto al Direttore di gara espressioni irriguard ...