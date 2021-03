Manchester City-Moenchengladbach | gol di De Bryune | che sblocca la gara con una magia VIDEO

(Di martedì 16 marzo 2021) Kevin Deapre le danze in-Borussiae lo fa con una. Capolavoro del belga, il quale si rende protagonista di un gol magico chelavalevole per il ritorno degli ottavi di Champions League 2020/2021. Il centrocampista riceve da Mahrez, conta i passi e lascia partire una violenta conclusione dal limite dell’area. La palla sbatte sulla traversa e termina in rete, senza lasciare scampo al portiere. In alto ildel gol. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #CityMoenchengladbach: #Gundogan firma il gol del raddoppio al 18' (VIDEO) - BrunoAl3040 : Manchester City 2 × 0 Borussia #UCL - Samcoorona : Manchester city serio candidato a la UCL. - calcioinglese : Manchester City che chiude definitivamente la pratica Gladbach in 19 minuti. 2-0, gol di De Bruyne e Gundogan e pas… - Kylianm10jr : Manchester City ???? este ano é nosso -

Ultime Notizie dalla rete : Manchester City

MAN.- 'GLADBACH 1 - 0 LIVE 12' De Bruyne(4 - 3 - 3): Ederson; Walker, Ruben Dias, Stones, Cancelo; Gundogan, Rodri, De Bruyne; Mahrez, Foden, Bernardo Silva. All. Guardiola BORUSSIA MOENCHENGLADBACH (4 - 2 - 3 - 1): Sommer;...L'anno seguente, quello del lockdown e della bolla di Lisbona con quarti e semifinali in gara secca, non è andato meglio: ilha eliminato il Real Madrid con un doppio 2 - 1 agli ...Manchester City-Moenchengladbach: il VIDEO del gol di De Bryune. Il centrocampista belga sblocca la gara con una magia.Gudmundsson si è messo in mostra per la grande duttilità: al Groningen viene utilizzato sia come esterno offensivo che come terzino sul lato sinistro del campo. Il contratto è in scadenza nel 2022, su ...