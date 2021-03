Mafia | Lombardo | ‘Processo ha stravolto mia esistenza | passerella di impostori e ora verità’

(Di martedì 16 marzo 2021) Catania, 16 mar. (Adnkronos) – “Questa vicenda ha totalmentela mia…”. Si emoziona l’ex Presidente della Regione siciliana, Raffaele, quando pronuncia queste parole nel corso delle dichiarazioni spontanee rese nel processo d’appello che lo vede imputato per concorso esterno in associazione mafiosa e voto di scambio. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

E' iniziata con queste parole l'dienza per a prosecuzione delle dichiarazioni spontanee dell'ex Presidente della Regione siciliana, Raffaele, nel processo d'appello che lo vede imputato, per ...Lo ha detto l'ex Governatore siciliano Raffaele, proseguendo le sue dichiarazioni spontanee nel processo d'appello che lo vedo imputato per concorso esterno in associazione mafiosa e voto di ...Catania, 16 mar. (Adnkronos) - "Questa vicenda ha totalmente stravolto la mia esistenza...". Si emoziona l'ex Presidente della Regione siciliana, Raffaele Lombardo, quando pronuncia queste parole nel ...Nessun rimpallo di competenze per ostacolare progetto Sigonella” Poi, Raffaele Lombardo, punta la lente di ingrandimento sui termovalorizzatori. “C’è un grosso interesse da parte della mafia”, spiega.