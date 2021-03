LIVE Sinner-Bublik 2-6 7-6 6-4, ATP Dubai 2021 in DIRETTA: Jannik ce la fa e vola agli ottavi di finale (Di martedì 16 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si conclude qui la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata! Prossimo avversario uno tra lo spagnolo Roberto Bautista Agut e l’australiano Matthew Ebden, ma questo lo sapremo più tardi. E Jannik Sinner CE LA FA! 2-6 7-6(2) 6-4, sono ottavi di finale per l’azzurro che in due ore e un minuto si libera di un ostacolo davvero complicato! 40-0 TRE MATCH POINT Sinner: rovescio in rete di Bublik. 30-0 Comanda con il dritto Sinner, per poi chiudere con lo smash. 15-0 Servizio e dritto di Sinner, Bublik non va al di là della rete. 5-4 BREAK Sinner! ... Leggi su oasport (Di martedì 16 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi conclude qui la nostra. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata! Prossimo avversario uno tra lo spagnolo Roberto Bautista Agut e l’australiano Matthew Ebden, ma questo lo sapremo più tardi. ECE LA FA! 2-6 7-6(2) 6-4, sonodiper l’azzurro che in due ore e un minuto si libera di un ostacolo davvero complicato! 40-0 TRE MATCH POINT: rovescio in rete di. 30-0 Comanda con il dritto, per poi chiudere con lo smash. 15-0 Servizio e dritto dinon va al di là della rete. 5-4 BREAK! ...

