LIVE – Pescara-Ascoli 0-0, Serie B 2020/2021 (DIRETTA) (Di martedì 16 marzo 2021) La DIRETTA LIVE di Pescara-Ascoli, match valevole per la ventinovesima giornata di Serie B 2020/2021. I padroni di casa, reduci da un solo successo nelle ultime cinque partite, hanno un disperato bisogno di vincere questo scontro diretto per continuare a sperare nella salvezza; stesso discorso per i marchigiani, che in classifica hanno un solo punto in più degli abruzzesi. Calcio d’inizio alle ore 21:00 di martedì 16 marzo, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. Le formazioni ufficiali: Pescara (4-3-2-1): Fiorillo; Bellanova, Guth, Scognamiglio, Masciangelo; Memushaj, Busellato, Dessena; Galano, Maistro; Odgaard. Ascoli (4-3-1-2): Leali; Pinna, Avlonitis, ... Leggi su sportface (Di martedì 16 marzo 2021) Ladi, match valevole per la ventinovesima giornata di. I padroni di casa, reduci da un solo successo nelle ultime cinque partite, hanno un disperato bisogno di vincere questo scontro diretto per continuare a sperare nella salvezza; stesso discorso per i marchigiani, che in classifica hanno un solo punto in più degli abruzzesi. Calcio d’inizio alle ore 21:00 di martedì 16 marzo, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. Le formazioni ufficiali:(4-3-2-1): Fiorillo; Bellanova, Guth, Scognamiglio, Masciangelo; Memushaj, Busellato, Dessena; Galano, Maistro; Odgaard.(4-3-1-2): Leali; Pinna, Avlonitis, ...

