L’american music style di Bernstein

Leggi su ilmanifesto

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Una volta tanto ed in questo tempo buio una volta di più bisogna dire: meno male che esistono i centenari e le celebrazioni ad essi dedicati. Se non fosse così quante cose verrebbero dimenticate come ad esempio il grande amore che Leonardebbe per il jazz, da lui ed in più occasioni definito «l’estremo comune denominatore del». D’altronde non va dimenticato che il grande compositore e direttore d’orchestra era anche un raffinato pianista e per approfondire ci … Continua L'articolo proviene da il manifesto.